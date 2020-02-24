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В Италии от коронавируса умер четвертый человек, зараженных более 200  

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 11:35
В Италии от коронавируса умер четвертый человек, зараженных более 200  
Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

Италия стала третьей страной в мире по распространению коронавируса

В результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек, число зараженных в Италии достигло 212 Об этом пишет итальянское издание La Reppublica.

Сообщается, что в Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди с ранее обострившейся общей клинической картиной.

Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев. На сегодня Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Комментируя чрезвычайные меры правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что число зараженных будет увеличиваться.

Напомним, ранее Австрия приостановила движение пассажирских поездов из Италии из-за коронавируса. Железнодорожное пассажирское сообщение на сегодня приостановлено в обоих направлениях.

Кроме того, на выходных власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.

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