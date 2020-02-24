В Китаї зафіксували майже 200 випадків повторного зараження коронавірусом

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Причини повторного зараження у Китаї не назвали

У китайському місті Ухані зафіксовано 195 випадків повторного зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Втім, причини повторного зараження у Китаї не назвали. Разом з тим, влада Уханя спростувала інформацію про те, що нібито дозволила громадянам, які не мають симптомів коронавірусу, виїжджати з ізольованого міста.

Нагадаємо, в результаті спалаху коронавірусу в Італії померла вже четверта особа, число заражених в Італії досягло 212.

Раніше повідомлялось, що Кувейт, Бахрейн та Афганістан підтвердили перші випадки нового коронавірусу. Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один. Також міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддін Фероз заявив, що в країні виявлено перший випадок коронавірусу. Один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений в західній провінції Герат.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована випадками зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з Китаєм. В організації висловили стурбованість у зв'язку з ростом кількості випадків, коли заражені коронавірусом не відвідували Китай і не контактували з іншими хворими.