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Заражение коронавирусом подтвердили еще в трех странах

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 10:52
Заражение коронавирусом подтвердили еще в трех странах
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В Афганистане объявили чрезвычайное положение

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса. Об этом сообщает Daily Sabah.

В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Фероз объявил чрезвычайное положение в провинции, которая граничит с Ираном, из которого приехали больные.

Напомним, в Иране умерли два человека, которые ранее заразились китайским коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. В организации выразили обеспокоенность в связи с ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, старшее поколение людей наиболее уязвима к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями.

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Новости Украины вирусАфганистанКувейтБахрейн
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