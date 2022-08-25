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В Китае задумались о запрете бензиновых и дизельных авто. Названы сроки

Фото: Китай может ввести запрет на бензиновые и дизельные авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Китае анонсировали постепенный отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Первой к 2030 году запретить машины с ДВС намерена островная провинция Хайнань.

Today Opera OPRDesktop 28.0 core 1750.0, May 25, 2022. Active patches: 21

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Today Opera OPRDesktop 28.0 core 1750.0, May 25, 2022. Active patches: 21

"К 2030 году на острове будет введен полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями", — говорится в сообщении.

К 2025 году весь общественный транспорт острова будет работать на экологически чистой энергии. Администрация также опубликовала план углеродной нейтральности тропического острова, который включает такие меры, как сокращение использования угля и развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, включая ветровую, волновую, солнечную, геотермальную и атомную энергию.

Уже через три года Хайнань планирует обеспечить 55% своей энергетики за счет альтернативных видов топлива, а к 2030 году эта цифра должна увеличиться до 75%. В провинции проживает около 10 миллионов человек.

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Ранее мы писали, что все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Согласно новым правилам, зарядками оснастят также существующие здания, требующие "масштабной реконструкции".

Также сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины предложило с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий законопроект призван стимулировать использование электромобилей.

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