У Китаї задумалися про заборону бензинових і дизельних авто. Названо терміни

"До 2030 року на острові буде введена повна заборона на продаж автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами", — йдеться в повідомленні.

До 2025 року Весь громадський транспорт острова буде працювати на екологічно чистій енергії. Адміністрація також опублікувала план вуглецевої нейтральності тропічного острова, який включає такі заходи, як скорочення використання вугілля та розвиток інфраструктури поновлюваних джерел енергії, включаючи вітрову, хвильову, сонячну, геотермальну та атомну енергію.

Вже через три роки Хайнань планує забезпечити 55% своєї енергетики шляхом альтернативних видів палива, а до 2030 року ця цифра повинна збільшитися до 75%. У провінції проживає близько 10 мільйонів чоловік.

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