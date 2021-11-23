Зарядку каждому: все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой стратегии в отношении электромобилей. Основное внимание теперь будет уделено развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание The Driven

Переход на электромобили в Великобритании набирает обороты. Новая стратегия предусматривает, начиная с 2022 года, оснащение зарядными устройствами 145 000 новых домов и зданий - в дополнение к уже имеющимся 250 000 в жилых и офисных зданиях.

Согласно новым правилам, зарядками оснастят также существующие здания, требующие "масштабной реконструкции". Кроме того, британские власти упростят способы оплаты водителями, благодаря системе бесконтактных платежей.

Недавний повсеместный дефицит бензина на заправках привел к значительному росту продаж электромобилей. Так, в октябре 2021 года продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) в Великобритании выросли на 73,1% по сравнению с 2020 годом и в настоящее время составляют 15,2% от всего рынка.

И это без учета гибридов! А к 2030 году планируется полностью запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

Напомним, что компания Kia представила прототип большого электрического внедорожника Kia Concept EV9. Зарядить аккумуляторы нового флагманского SUV можно будет всего за 20 минут.