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Зарядку каждому: все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей

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Вторник 23 ноября 2021 15:00
Зарядку каждому: все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей Зарядная станция для электромобилей (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой стратегии в отношении электромобилей. Основное внимание теперь будет уделено развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание The Driven

Переход на электромобили в Великобритании набирает обороты. Новая стратегия предусматривает, начиная с 2022 года, оснащение зарядными устройствами 145 000 новых домов и зданий - в дополнение к уже имеющимся 250 000 в жилых и офисных зданиях.

Согласно новым правилам, зарядками оснастят также существующие здания, требующие "масштабной реконструкции". Кроме того, британские власти упростят способы оплаты водителями, благодаря системе бесконтактных платежей.

Зарядку каждому: все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей

Недавний повсеместный дефицит бензина на заправках привел к значительному росту продаж электромобилей. Так, в октябре 2021 года продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) в Великобритании выросли на 73,1% по сравнению с 2020 годом и в настоящее время составляют 15,2% от всего рынка.

И это без учета гибридов! А к 2030 году планируется полностью запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

Напомним, что компания Kia представила прототип большого электрического внедорожника Kia Concept EV9. Зарядить аккумуляторы нового флагманского SUV можно будет всего за 20 минут.

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