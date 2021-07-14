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МИУ предлагает с 2030 запретить ввоз дизельных и бензиновых авто в Украину

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Киев, Среда 14 июля 2021 18:14
МИУ предлагает с 2030 запретить ввоз дизельных и бензиновых авто в Украину Фото: МИУ предлагает запретить ввоз бензиновых авто (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовили в ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИУ.

Сообщается, что подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств". Документ разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

Также законопроект призван стимулировать использование электромобилей. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

  • с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
  • с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Также запрет не будет распространятся на машины, которые получают в наследство, и на ретро автомобили старше 1981 года.

На данный момент идет обсуждение законопроекта.

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