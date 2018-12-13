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У Китаї затримали другого канадця після арешту фіндиректора Huawei

Новини » Політика    13.12.2018 - 11:47
У Китаї затримали другого канадця після арешту фіндиректора Huawei
Колаж РБК-Україна

Розслідування відносно колишнього канадського дипломата та бізнес-консультанта проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин

Китай проводить розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, яка становить загрозу безпеці Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що розслідування відносно колишнього канадського дипломата Майкла Коврига та бізнес-консультанта Майкла Спавор проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин після арешту фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу у Ванкувері.

Зазначимо, Спавор є директором міжнародної неурядової організації Paektu Cultural Exchange, розташованої в Китаї, яка сприяє розвитку спортивних, культурних, туристичних і ділових обмінів з Північною Кореєю. 

РБК-Україна писало, що 12 грудня фінансовий директор китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу була звільнена під заставу канадським судом.

Раніше арештована в Канаді фінансовий директор Huawei просила суд відпустити її під заставу за станом здоров'я. Ванчжоу зверталася до суду з проханням звільнити його під заставу в зв'язку з загостренням гіпертонії.

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