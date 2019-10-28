В Китае взорвался автомобиль, погибли 5 человек

В результате взрыва в Китае также пострадали 5 человек
В провинции Шэньси на северо-западе Китая взорвался автомобиль на нефтяном заводе, в результате чего погибли 5 человек, еще 5 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на китайские СМИ.
Кроме того, в результате происшествия трое людей числятся пропавшими безвести.
Сообщается, что взрыв произошел в 07:00 утра по местному времени (01:00 по киевскому времени) на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field.
Взорвалось тестовое оборудование, установленное на транспортном средстве, принадлежащем энергетической компании из провинции Хунань (Центральный Китай).
Все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
Напомним, на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.
Еще ранее в Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли 10 человек.