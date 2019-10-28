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В Китае взорвался автомобиль, погибли 5 человек

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 08:41
В Китае взорвался автомобиль, погибли 5 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва в Китае также пострадали 5 человек

В провинции Шэньси на северо-западе Китая взорвался автомобиль на нефтяном заводе, в результате чего погибли 5 человек, еще 5 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на китайские СМИ.

Кроме того, в результате происшествия трое людей числятся пропавшими безвести.

Сообщается, что взрыв произошел в 07:00 утра по местному времени (01:00 по киевскому времени) на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field.

Взорвалось тестовое оборудование, установленное на транспортном средстве, принадлежащем энергетической компании из провинции Хунань (Центральный Китай).

Все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще ранее в Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли 10 человек.

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