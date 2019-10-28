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У Китаї вибухнув автомобіль, загинули 5 людей

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 08:41
У Китаї вибухнув автомобіль, загинули 5 людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті вибуху в Китаї також постраждали 5 людей

В провінції Шеньсі на північному заході Китаю вибухнув автомобіль на нафтовому заводі, в результаті чого загинули 5 людей, ще 5 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на китайські ЗМІ.

Крім того, в результаті події троє людей вважаються зниклими без вісті.

Повідомляється, що вибух стався о 07:00 ранку за місцевим часом (01:00 за київським часом) на промисловому майданчику, що належить компанії Yangcheng Oil Field.

Вибухнуло тестове обладнання, встановлене на транспортному засобі, що належить енергетичній компанії з провінції Хунань (Центральний Китай).

Всі постраждалі перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Нагадаємо, на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Ще раніше в Китаї в провінції Хенань в результаті вибуху на газопереробному заводі загинуло 10 осіб.

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