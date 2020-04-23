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В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 09:21
В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 10 случаев заражения

В Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах. Это следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

На сегодня в Китае 82 798 случаев заражения, из них выздоровели 77 207 человек, скончались 4 632 заболевших. В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - ввозные.

Напомним, ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах. Вакцина заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять различных штаммов коронавируса.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что на сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу COVID-19.

Кроме того, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Он заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

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