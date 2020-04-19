Нет достаточных знаний: в Китае ответили на заявления об искусственном создании коронавируса

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Ухане заявили, что сотрудники лаборатории соблюдают строгий регламент обращения с образцами

На сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу COVID-19. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

Чжимин считает, что в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили об искусственном происхождении этого вируса.

"Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - сказал он.

Глава института отметил, что "вирус никак не мог вырваться от нас", потому что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами.

Напомним, ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Он заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

Отметим, между США и Китаем образовался конфлик из-за возникновения коронавируса. В США считают, что он был специально создан по заказу властей КНР, а в Китае это опровергают. Дошло до того, что Америка приостановила финансирование ВОЗ, которую подозревает в заговоре с китайскими властями.