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У Китаї зросла кількість хворих на коронавірус після евакуації людей з-за кордону

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 10:49
У Китаї зросла кількість хворих на коронавірус після евакуації людей з-за кордону
Ілюстративне фото (freepik)

Зростання кількості хворих сталося через повернення китайських студентів додому з Європи та США

У Китаї за минулий день знову зросло число хворих коронавірусом людей після того, як китайські студенти були евакуйовані з Європи і США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними місцевої влади, в країні зафіксовано 41 новий випадок захворювання коронавірусом. Відзначається, що люди підхопили хворобу поза територією Китаю. При цьому повідомляється, що в країні вже третій день поспіль не було ні одного випадку захворювання, переданого на місці.

"Пекін і Шанхай були основними пунктами в'їзду для репатріантів, багато з яких є студентами, які навчаються за кордоном. Вони повернулися після того, як багато гуртожитків у Сполучених Штатах і Європі закрилися, щоб зупинити швидко зростаючий рівень зараження коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колумбія оголосила карантин через коронавірус. Жителі країни повинні самоізолюватися на 19 днів.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб. Померли від коронавірусу у світі понад 11 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що у світі розробляють близько 20 вакцин проти коронавірусу. Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), на цю мить починаються клінічні випробування вакцин.

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