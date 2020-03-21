Колумбия объявила карантин из-за коронавируса

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Жители Колумбии должны самоизолироваться на 19 дней

Президент Колумбии Иван Дюке объявил о введении в стране карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, карантин будет введен с 24 марта и продлится 19 дней. На этот период все жители Колумбии должны самоизолироваться.

"Большинству граждан Колумбии придется самоизолироваться со следующей недели", - заявил Дюке.

При этом детали карантина будут опубликованы колумбийским правительством в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что в Колумбии официально подтверждены 158 случаев коронавируса. При этом не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в мире зафиксировано более 275 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом более 11 тысяч человек умерли. За пределами Китая более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в шести странах: Италии - 47 021 случай, Испании - 21 571, Германии - 19 848, Иране - 19 644, и США - 19 624.

Отметим, первый случай коронавируса в Колумбии был зафиксирован 6 марта. COVID-19 был подтвержден у 19-летней девушки, которая вернулась в страну из Италии.