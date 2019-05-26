В Китае возросло число жертв утечки газа

В Китае в результате утечки газа на грузовом судне в провинции Шаньдун увеличилось число жертв до десяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Также сообщается, что еще 19 человек,

Напомним, 25 мая в провинции Шаньдун (Китай) произошла утечка газа, в результате которой погибли восемь человек. На грузовом судне произошла авария. Причины утечки газа не называют.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Тайване произошел мощный взрыв на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Из-за взрыва пришлось эвакуировать более десяти тысяч человек. По предварительной информации, взрыв на химическом заводе мог повлечь утечку газа.

Кроме того, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.