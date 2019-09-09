В Китае возросло число пострадавших в результате землетрясения

В Китае вследствие землетрясения, прошедшего утром в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших. Об этом пишет газета The Wahington Post.

Сейчас количество раненных - 63 человека. Также ранее сообщалось об одном погибшем. В результате землетрясения в нескольких городах Китая наблюдаются массовые разрушения.

Местные власти объявили об эвакуации около 2400 человек.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 5,4 произошло в юго-западной провинции Сычуань ночью 8 сентября. Эпицентр сильного землетрясения залегал на глубине 10 км за 141 км от города Чэнду.

Ранее в Турции в августе прошло землетрясение магнитудой 6,5 в результате были повреждены около 1000 домов: 108 зданий повреждены сильно, 868 получили небольшие повреждения.

Также из-за еще одного землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 27 человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.