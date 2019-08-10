ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции землетрясение повредило около тысячи домов

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 16:16
В Турции землетрясение повредило около тысячи домов
Фото: землетрясение (twitter.com/finansgundemcom/)

Около 108 зданий были сильно повреждены

Землетрясение магнитудой 6,5 в Турции повредило около 1000 домов. Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды страны, сообщает АВС.

Он проинформировал, что 108 зданий повреждены сильно, 868 имеют небольшие повреждения.

Напомним, накануне в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали по меньшей мере 27 человека. 

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров. Первые подземные толчки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

Жертв нет, 27 человек обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из зданий на улицу. Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений были повреждены. Крупных разрушений нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.

В Турции произошла серия взрывов на складе боеприпасов Успеть в отпуск: куда украинцы едут на отдых, и как изменилась стоимость туров этим летом
Новости Украины Турция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь