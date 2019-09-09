У Китаї зросло число постраждалих в результаті землетрусу

У Китаї внаслідок землетрусу, що пройшов уранці у неділю, 8 вересня, зросло число постраждалих. Про це пише газета The Wahington Post.

Зараз кількість поранених - 63 людини. Також раніше повідомлялося про одного загиблого. В результаті землетрусу в декількох містах Китаю спостерігаються масові руйнування.

Місцева влада оголосила про евакуацію близько 2400 осіб.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 5,4 стався в південно-західній провінції Сичуань вночі 8 вересня. Епіцентр найсильнішого землетрусу залягав на глибині 10 км за 141 км від міста Ченду.

Раніше в Туреччині в серпні стався землетрус магнітудою 6,5, у результаті було пошкоджено близько 1000 будинків: 108 будівель пошкоджено сильно, 868 отримали невеликі пошкодження.

Також з причини ще одного землетрусу в Туреччині постраждали щонайменше 27 осіб. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.