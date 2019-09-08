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В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибший и десятки пострадавших

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 09:28
В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибший и десятки пострадавших
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Сила землетрясения достигала 5,4 балла

В китайской юго-западной провинции Сычуань ночью 8 сентября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла, в результате чего один человек погиб и 29 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как сообщается, эпицентр сильного землетрясения, которое всколыхнуло уезд Вейюань, залегал на глубине 10 км за 141 км от города Чэнду. В результате землетрясения погиб один человек и 29 получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Кроме того, сильные подземные толчки привели к разрушению по меньшей мере 17 и повреждения 215 домов. В городе Чунцин местная власть отменила отправление более 10 поездов и проверяет целостность железнодорожного полотна.

Напомним, что 4 сентября на юге Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера. О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось. Подземные толчки были зафиксированы в Средиземноморском районе.

В тот же день у острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного ущерба нет.

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