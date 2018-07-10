У Китаї через тайфун "Марія" оголосили червоний рівень небезпеки

Передбачається, що тайфун торкнеться північної частини Тайваню

У Китаї через наближення тайфуну "Марія" оголосили червоний рівень небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Національного метеорологічного управління.

Як повідомляється, тайфун рухається на північний захід зі швидкістю 30 км/год.

Передбачається, що він торкнеться північної частини Тайваню, а вранці 11 липня досягне східного узбережжя материкового Китаю від Фуцина (провінція Фуцзян) до Шанхая (провінція Чжецзян).

Раніше повідомлялося, про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення.

В результаті проливних дощів і повеней в Японії кількість жертв збільшилася до 140 осіб. Ще понад 70 людей вважаються зниклими без вести.