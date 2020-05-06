В Китае за сутки два новых случая заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оба завезенные из-за рубежа

Во вторник в континентальной части Китая зафиксировали два новых завезенных из-за рубежа случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Оба случая были зарегистрированы в провинции Шэньси, Северо-Западный Китай. Таким образом, общее число случаев заражения в континентальной части страны возросло до 1678.

Среди зараженных COVID-19, прибывших в Китай из-за рубежа, 1400 пациентов выписались из больниц после выздоровления, 278 все еще находятся на лечении, в том числе пятеро в тяжелом состоянии.

Летальных исходов в этой категории случаев зафиксировано не было.

РБК-Украина писало, что Китай сталкивается с волной враждебности, растущей на фоне вспышки коронавируса. Такую информацию подтвержает внутренний закрытый доклад китайской разведки правительству, которая сравнивает угрозу с отношением к Китаю после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в мире более 80 тыс. человек заразились коронавирусом. Больше всего зараженных 5 мая зафиксировали в США - 24 045 человек. На втором месте - Российская Федерация с 10 102 зараженных.