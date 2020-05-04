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Китай на грани обострения отношений с миром из-за COVID-19, - закрытый правительственный доклад

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 18:38
Китай на грани обострения отношений с миром из-за COVID-19, - закрытый правительственный доклад
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Глобальные антикитайские настроения возглавляют США

Китай сталкивается с волной враждебности, растущей на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что такую информацию подтвержает внутренний закрытый доклад китайской разведки правительству, которая сравнивает угрозу с отношением к Китаю после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

По информации Министерства государственной безопасности, которое представило документ, глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого показателя после инцидента с убийством протестующих 29 лет назад.

Отмечается, что эти настроения возглавляют США, и Китай должен быть готовым к возможному вооруженному противостоянию с ними.

Напомним, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января. Согласно докладу, китайское правительство блокировало все новости о коронавирусе, заставляли врачей молчать, а также уничтожали доказательства в лабораториях и не предоставляли образцы международным ученым.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

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