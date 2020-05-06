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За сутки коронавирусом в мире заразились более 80 тыс. человек

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 03:01
За сутки коронавирусом в мире заразились более 80 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерли почти 6 тыс. человек

За последние сутки в мире более 80 тыс. человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Больше всего зараженных 5 мая зафиксировали в США - 24 045 человек. На втором месте - Российская Федерация с 10 102 зараженных. В "лидерах" также оказалась Бразилия, где за сутки заразились 6 449 человек. Всего в мире уже 3,7 млн зараженных коронавирусом.

В то же время, с начала пандемии зафиксировали 257 953 смертей от COVID-19. За последние сутки умерли 5 712 человек. Больше всего - в США, там более 2,3 тыс. смертей 5 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что в США количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 превысило 70 тысяч.

Напомним, что США в ближайшее время планируют сообщить детали происхождения COVID-19. По словам президента Дональда Трампа, эти детали будут "весьма определенными".

Во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года.

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