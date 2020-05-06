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У Китаї за добу два нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 05:44
У Китаї за добу два нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидва завезені з-за кордону

У вівторок в континентальній частині Китаю зафіксували два нових завезених з-за кордону випадку зараження коронавирусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Обидва випадки були зареєстровані в провінції Шеньсі, Північно-Західний Китай. Таким чином, загальне число випадків зараження в континентальній частині країни зросло до 1678.

Серед заражених COVID-19, які прибули в Китай з-за кордону, 1400 пацієнтів виписалися з лікарень після одужання, 278 все ще знаходяться на лікуванні, у тому числі п'ятеро в тяжкому стані.

Летальних випадків у цій категорії випадків зафіксовано не було.

РБК-Україна писало, що Китай стикається з хвилею ворожості, що росте на тлі спалаху коронавіруса. Таку інформацію підтверджує внутрішня закрита доповідь китайської розвідки уряду, яка порівнює загрозу з відношенням до Китаю після придушення протестів на площі Тяньаньмень в 1989 році.

Раніше повідомлялося, що за останню добу у світі понад 80 тис. осіб заразилися коронавірусом. Найбільше заражених 5 травня зафіксували в США - 24 045 осіб. На другому місці - Російська Федерація з 10 102 заражених.

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