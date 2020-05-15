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В Китае за сутки четыре новых случая заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 05:28
В Китае за сутки четыре новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Летальных исходов нет

В Китае за минувшие сутки было зафиксировано четыре новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В пятницу Госкомитет по делам здравоохранения КНР заявил, что четыре локальных случая заражения было выявлено в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

В тот же день в Шанхае был зарегистрирован один новый завезенный случай с подозрением на заражение. О новых случаях c летальным исходом не сообщалось.

Ранее сообщалось, что городской уезд Шулан на северо-востоке Китая переходит в "режим военного времени" для борьбы со вспышкой коронавируса в последние дни.

В то же время сообщалось, что парк развлечений Disneyland в Шанхае 11 мая возобновил свою работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии. Впрочем, правительство установило ограниченную пропускную способность в парке до 24 тыс. человек в сутки и сократило количество проданных билетов.

Напомним, 6 мая в Ухане объявили о возобновлении учебного процесса в школах.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусКитай
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