ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї за добу чотири нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 05:28
У Китаї за добу чотири нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальних випадків немає

У Китаї за минулу добу було зафіксовано чотири нових випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

У п'ятницю Держкомітет у справах охорони здоров'я КНР заявив, що чотири локальних випадки зараження було виявлено в провінції Цзілінь на північному сході Китаю.

У той же день у Шанхаї був зареєстрований один новий завезений випадок з підозрою на зараження. Про нові випадки c летальним результатом не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що міський повіт Шулан на північному сході Китаю переходить в "режим воєнного часу" для боротьби зі спалахом коронавіруса в останні дні.

У той же час повідомлялося, що парк розваг Disneyland в Шанхаї 11 травня відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію. Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність у парку до 24 тис. чоловік на добу і скоротив кількість проданих квитків.

Нагадаємо, 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся