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В Китае сгорел небоскреб China Telecom: внутри здания были люди (видео)

Фото: в Китае сгорел небоскреб China Telecom (скрин видео: Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В китайском городе Чанша вспыхнул небоскреб государственного телеком-оператора China-telecom. В момент возгорания в здании находились люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, в здании хранилось 35 тонн топлива для серверов. Небоскреб вспыхнул буквально за 20 минут.

В момент возгорания в высотке находились люди, поэтому число жертв может исчисляться в несколько сотен человек.

Пользователи сети публикуют кадры изнутри 200-метрового небоскреба.

Напомним, ранее мы писали, что самое респектабельное жилое здание Сан-Франциско Millennium Tower ("Башня Тысячелетия") может упасть в любую минуту. Среди причин: небоскреб был построен на месте бывшей свалки.

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