У Китаї згорів хмарочос China Telecom: усередині будівлі були люди (відео)

У китайському місті Чанша спалахнув хмарочос державного телеком-оператора China-telecom. У момент загоряння у будівлі перебували люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
За даними ЗМІ, у будівлі зберігалося 35 тонн палива для серверів. Хмарочос спалахнув буквально за 20 хвилин.
У момент загоряння у висотці були люди, тому кількість жертв може обчислюватися в кілька сотень людей.
Користувачі мережі публікують кадри зсередини 200-метрового хмарочоса.
Нагадаємо, раніше ми писали, що найреспектабельніша житлова будівля Сан-Франциско Millennium Tower ("Вежа Тисячоліття") може впасти будь-якої хвилини. Серед причин: хмарочос був збудований на місці колишнього звалища.
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