В Китае в результате взрыва на заводе погибли 10 людей

В Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украна со сслыкой на Центральное телевидение Китая.



Отмечается, что еще 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

Ранее сообщалось, что 19 июля в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли. 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести.

РБК-Украина писало, что на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли двое человек, еще девять получили ранения. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар. Позже стало известно, что в Китае количество жертв взрыва на химическом заводе возросло до 62 человек.