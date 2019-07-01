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В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 05:48
В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибли два человека

На востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли двое человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке Xinhua.

Отмечается, что взрыв произошел в городе Бенбу, провинция Аньхой на востоке Китая. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар.

В результате этого два человека погибли и еще девять получили ранения. Известно, что при взрыве погибли сам работник и один из спасателей. Причины взрыва расследуются.

Ранее сообщалось, что в Китае количество жертв взрыва на химическом заводе возросло до 62 человек. Взрыв на заводе пестицидов был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии в полтора километра и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

РБК-Украина писало, что в Китае в результате взрыва возле химического завода в восточной провинции Хэбэй погибли по меньшей мере 22 человека, еще 22 ранены. Взрыв прогремел возле предприятия в городе Чжанцзякоу. В результате пожара, возникшего после взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

В Тунисе произошли два взрыва, число пострадавших приближается к 10 В Китае из-за взрыва на заводе погибли 6 человек
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