В Китае рассказали, когда возьмут вспышку коронавируса под контроль

Правительство Китая возьмет вспышку коронавируса нового вида под контроль к концу апреля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передают китайские СМИ.

Ранее этот же глава специальной комиссии заявлял, что пик распространения коронавируса придется на вторую половину февраля.

Отметим, в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые разы не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.

РБК-Украина писало, что в Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, выросло до 400 человек. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший). Среди зараженных может быть украинка.