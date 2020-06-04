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В Китае мужчина напал с ножом на школьников: пострадали 40 человек

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 10:30
В Китае мужчина напал с ножом на школьников: пострадали 40 человек
Фото: скорая помощь (flickr.com.time.to.look)

Несколько пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии

Сегодня, 4 июня, на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и учителей. В результате инцидента пострадали более 40 человек, из которых несколько человек крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали не менее 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, было ранено и заместителя директора школы.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Также все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Трое человек сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.

Напомним, в городе Бадене (Австрия) мужчина напал с ножом на пятерых человек в разных районах города.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Китайохранашкольникинападениеучителя
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