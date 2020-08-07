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В Китае закрыли село после смерти от бубонной чумы

Суджи Синкун, Пятница 07 августа 2020 12:12
В Китае закрыли село после смерти от бубонной чумы
Фото: врачи и больной (novostipmr.com)
Автор: РБК-Украина

Это уже второй случай смерти от чумы в Китае

Житель Внутренней Монголии (Китай) умер от бубонной чумы. В связи с этим местные власти приняли решение закрыть село.

Об этом сообщает CNN.

Мужчина скончался в воскресенье, но диагноз ему подтвердили 5 августа.

Власти закрыли село Суджи Синкун, где жил мужчина, и приказали ежедневно проводить дезинфекцию домов.

Сейчас все жители села провели тест, результаты были отрицательные.

Это уже второй случай смерти в этом году от бубонной чумы. Предыдущий случай был выявлен в июле в Баяннур, другом городе Внутренней Монголии.

Напомним, в июле этого года в Китае зафиксировали бубонную чуму, был объявлен третий уровень опасности на севере Китая, который продлится в регионе до конца года и введены специальные меры.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения создала комиссию, которая будет проводить расследование действий организации во время пандемии.

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