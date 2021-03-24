В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Сегодня, 24 марта, в Китае произошло мощное землетрясение. Оно привело к гибели людей и вызвало разрушения зданий.

Об этом сообщает CGTN.

Как сообщается, землетрясение амплитудой 5,4 произошло в округе Байчен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В результате трое человек погибли и 65 домов были повреждены.

После землетрясения железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи, Хотан и Аксу были задержаны.

Отметим, Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в горных западных и юго-западных регионах.