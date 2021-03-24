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В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 24 марта, в Китае произошло мощное землетрясение. Оно привело к гибели людей и вызвало разрушения зданий.

Об этом сообщает CGTN.

Как сообщается, землетрясение амплитудой 5,4 произошло в округе Байчен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В результате трое человек погибли и 65 домов были повреждены.

После землетрясения железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи, Хотан и Аксу были задержаны.

Отметим, Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в горных западных и юго-западных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В префектуре Мияги сила землетрясения составила 7 баллов. Была объявлена угроза цунами. Позже стало известно, что от подземных толчков пострадали семь человек. Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет.

Также РБК-Украина писало, что на востоке Греции произошло сильное землетрясение. Оно вызвало разрушение зданий в ближайших к эпицентру селах. Тогда в пострадавший регион отправились представители правительства.

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