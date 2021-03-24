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У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 березня, у Китаї стався потужний землетрус. Він призвів до загибелі людей та спричинив руйнування будівель.

Про це повідомляє CGTN.

Як повідомляється, землетрус амплітудою 5,4 стався в окрузі Байчен в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю. У результаті троє людей загинули та 65 будинків було пошкоджено.

Після землетрусу залізничне сполучення між столицею регіону Урумчі, Хотан та Аксу було затримано.

Зазначимо, Китай регулярно потерпає від землетрусів, особливо в його гірських західних й південно-західних регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Японії стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. У префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Була оголошена загроза цунамі. Пізніше стало відомо, що від підземних поштовхів постраждали сім осіб. Травми носять легкий характер, загрози для життя немає.

Також РБК-Україна писало, що на сході Греції стався сильний землетрус. Він спричинив руйнування будівель у найближчих до епіцентру селах. Тоді у постраждалий регіон вирушили представники уряду.

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