В Греции произошло сильное землетрясение, есть разрушенные здания

Сегодня, 3 марта, на востоке Греции произошло сильное землетрясение. Оно вызвало разрушения зданий в ближайших к эпицентру селах.

Как сообщается, землетрясение зафиксировали в 12:16 по местному времени. Его магнитуда составила 6 баллов по школе Рихтера. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 24 км к северо-западу от Лариса и в 21 км от Эласона.

Кроме того, там произошли два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

Также известно, что землетрясение привело к значительным повреждениям зданий в трех селах возле Эласона. Больше всего разрушений зафиксировано в селе Месохори. Там в одном из домов после обвала стены оказался заблокированным пожилой человек, в итоге он не пострадал. Вместе с тем существенно пострадала местная церковь.

Фото: землетрясение в Греции (twitter.com Marka)

Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в Афинах, Салониках и ряде других городов. В пострадавший регион отправляются ряд представителей правительства.