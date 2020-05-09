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В Китае признали недостатки в реагировании на вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 18:53
В Китае признали недостатки в реагировании на вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Китай реформирует систему профилактики и борьбы с болезнями

Заместитель директора китайской национальной комиссии по здравоохранению Цзы Бин признал недостатки в реагировании системы здравоохранения на вспышку коронавируса в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ли Бина, вспышка коронавируса стала серьезной проблемой для китайских властей и выявила недостатки в системе здравоохранения Китая и способе реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Новая вспышка коронавируса стал серьезным испытанием, которое продемонстрировало, что у Китая все еще есть недостатки в его основных системах предотвращения эпидемий и борьбы с ними, системах здравоохранения и других аспектах реагирования", - подчеркнул он.

Представитель властей отметил, что Пекин будет реформировать свою систему профилактики и борьбы с заболеваниями для устранения слабых мест, вызванных вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее китайский посол в Берлине Ву Кен заявил, что Китай готов к независимому международному расследованию для установления происхождения коронавируса. При этом китайский посол отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса.

Также РБК-Украина писало, что спецслужбы 5 стран мира подготовили доклад о преднамеренном сокрытии властями Китая и уничтожении доказательств вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Теги Новости Украины КитайКоронавирус
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