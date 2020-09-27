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В Китае произошла авария на угольной шахте, погибли 16 человек

Автор: Максим Зайченко

В юго-западном китайском муниципалитете Чунцин 16 человек погибли в угольной шахте. Причиной стал чрезмерный уровень угарного газа.

Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

Авария произошла на угольной шахте Сунцзао, принадлежащей местной энергетической компании, в районе Цзыцзян рано утром в воскресенье, 27 сентября.

В шахте произошел пожар, в результате чего уровень угарного газа превысил предел безопасности. 16 человек были найдены мертвыми, в то время как еще один шахтер выжил и находится на лечении в больнице.

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Напомним, ранее в китайском городе Дунгуань провинции Гуандун произошел пожар в лаборатории Huawei. В ней тестируют оборудование для сетей 4G и 5G.

Также РБК-Украина писало, что в Китае произошло обрушение в ресторане, погибли и пострадали более 50 человек.

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