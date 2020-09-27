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У Китаї сталася аварія на вугільній шахті, загинули 16 осіб

Автор: Максим Зайченко

У південно-західному китайському місті Чунцин 16 людей загинули у вугільній шахті. Причиною став надмірний рівень чадного газу.

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

Аварія сталася на вугільній шахті Сунцзао, що належить місцевій енергетичній компанії, в районі Цзицзян рано вранці в неділю, 27 вересня.

В шахті сталася пожежа, в результаті чого рівень чадного газу перевищив межу безпеки. 16 осіб були знайдені мертвими, в той час, як ще один шахтар вижив і перебуває на лікуванні в лікарні.

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Нагадаємо, раніше в китайському місті Дунгуань провінції Гуандун сталася пожежа в лабораторії Huawei. В ній тестують обладнання для мереж 4G і 5G.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули та постраждали понад 50 людей.

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