В Китае из-за взрыва на заводе погибли 6 человек

В Китае в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что взрыв прогремел вечером 26 июня на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.



Кроме того, ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.



Ранее сообщалось, что в городе Уокиган в штате Иллинойс (США) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате взрыва в Уокигане пострадали минимум 4 человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки на территории юго-западной Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions произошел мощный взрыв.

Напомним, в российском городе Дзержинск Нижнегородской области в результате серии взрывов в цехе по производству тротила пострадали 38 человек.