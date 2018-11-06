У Китаї пообіцяли збільшити обсяг імпорту на тлі торгового спору з США

Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com/poroshenkopetro)

Сі Цзіньпін пообіцяв знизити мита, розширити доступ на ринок і збільшити обсяг імпорту з-за кордону

Голова Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв знизити мита, розширити доступ на ринок і збільшити обсяг імпорту з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Лідер Китаю зробив заяву напередодні міжнародної імпортної виставки (CIIE), яка проходить з 5 по 10 листопада. У ній беруть участь тисячі закордонних компаній і китайські споживачі, при цьому Пекін прагне показати можливості другий за величиною в світі економіки в плані імпорту.

Сі також сказав, що Китай прискорить відкриття освітнього, телекомунікаційного та культурного секторів, водночас захистивши інтереси зарубіжних компаній і покаравши тих, хто порушує право інтелектуальної власності.

За словами Сі, він очікує, що в наступні 15 років Китай імпортує товари вартістю 30 трильйонів доларів і послуги вартістю 10 трильйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що президент США Дональд Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20, який пройде 30 листопада та 1 грудня в Аргентині. Зокрема, Трамп попросив ключових співробітників Білого дому почати підготовку умов нової торговельної угоди з Китаєм. Також повідомляється, що стимулом до цього став телефонний розмова Трампа з Сі Цзіньпіном 1 листопада.

З початку 2018 року США у кілька підходів ввели торговельні мита проти Китаю, під обмеження потрапив імпорт більш ніж на 250 млрд доларів.