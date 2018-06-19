В Китае пообещали ответить на угрозы Трампа о пошлинах на 200 млрд долларов

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайские товары
Китай примет ответные меры, если Вашингтон (США) введет новые пошлины на китайские товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции Китая.
Так, указывается, что США "инициировали торговую войну и нарушили законы рынка".
"Если США опубликует такой список, Китаю придется принять комплексные количественные и качественные меры и нанести решительный ответный удар", - указывается в заявлении.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.
Ранее Китай принял решение ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму около 50 миллиардов долларов в рамках зеркального ответа на введенные ранее пошлины США.