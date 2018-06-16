Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США

НовостиПолитика    16.06.2018 - 00:45
Фото: генсек Китая Си Цзиньпин (из открытых источников)
Фото: генсек Китая Си Цзиньпин (из открытых источников)

С 6 июля 2018 года начнет действовать таможенная пошлина на 545 наименований

Китай принял решение ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму около 50 миллиардов долларов. Об этом заявили в Министерстве финансов КНР, передает Xinhua.

Отмечается, что такое решение Китая связано с введением пошлин на китайские товары Соединенными Штатами.

В министерстве КНР сообщили, что с 6 июля 2018 года начнет действовать таможенная пошлина на 545 наименований на сумму около 34 миллиарда долларов, включая сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства и водные продукты.

Дата введения пошлин на остальные товары будет объявлена позже.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.

В США также заявили, что могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры.

 

Китай обвинил США в начале торговой войны Новые пошлины США представляют риск для мировой торговли, - МВФ
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь