Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США

С 6 июля 2018 года начнет действовать таможенная пошлина на 545 наименований

Китай принял решение ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму около 50 миллиардов долларов. Об этом заявили в Министерстве финансов КНР, передает Xinhua.

Отмечается, что такое решение Китая связано с введением пошлин на китайские товары Соединенными Штатами.

В министерстве КНР сообщили, что с 6 июля 2018 года начнет действовать таможенная пошлина на 545 наименований на сумму около 34 миллиарда долларов, включая сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства и водные продукты.

Дата введения пошлин на остальные товары будет объявлена позже.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.

В США также заявили, что могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры.