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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

НовостиПолитика    19.06.2018 - 06:15
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Если Китай продолжит зеркально отвечать, США введут 10% пошлину на китайские товары на сумму 200 млрд долларов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Президент США заявил, что попросил торгового представителя США определить перечень китайских товаров, в отношении которых могут быть введены новые пошлины и что такой шаг будет ответом на зеркальное решение Китая повысить пошлины на американские товары на 50 млрд долларов.

"Когда законодательный процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай будет настаивать на введении новых пошлин, о которых он недавно объявил", - заявил Трамп.

Трамп добавил, что, если Китай снова повысит свои пошлины в ответ на последний шаг США, "мы ответим на это, введя дополнительные пошлины еще на 200 миллиардов долларов".

Американский президент также заметил, что у него "отличные отношения" с президентом Китая Си Цзиньпином и они "продолжат совместную работу по многим вопросам", но США больше не будут предоставлять преимущества в торговле Китаю и другим странам мира".

Напомним, Китай принял решение ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму около 50 миллиардов долларов в рамках зеркального ответа на введенные ранее пошлины США.

 

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Теги публикации: Китай, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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