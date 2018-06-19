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У Китаї пообіцяли відповісти на погрози Трампа про мита на 200 млрд доларів

НовиниПолітика    19.06.2018 - 08:34
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Раніше Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита в 10% на китайські товари

Китай буде вживати відповідні заходи, якщо Вашингтон (США) введе нові мита на китайські товари. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства комерції Китаю.

Так, вказується, що США "ініціювали торговельну війну і порушили закони ринку".

"Якщо США опублікує такий список, Китаю доведеться прийняти комплексні кількісні та якісні заходи і нанести рішучий удар у відповідь", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита 10% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів.

Раніше Китай прийняв рішення ввести 25-відсоткове ввізне мито на 659 найменувань товарів, що імпортуються з США на суму близько 50 мільярдів доларів в рамках дзеркального відповіді на введені раніше мита США.

Трамп пригрозив Китаю новими митами США як і раніше виступають за деокупацію і повернення Криму Україні, - Держдеп
Теги публікації: Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины, торговля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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