У Китаї пообіцяли відповісти на погрози Трампа про мита на 200 млрд доларів

Раніше Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита в 10% на китайські товари

Китай буде вживати відповідні заходи, якщо Вашингтон (США) введе нові мита на китайські товари. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства комерції Китаю.

Так, вказується, що США "ініціювали торговельну війну і порушили закони ринку".

"Якщо США опублікує такий список, Китаю доведеться прийняти комплексні кількісні та якісні заходи і нанести рішучий удар у відповідь", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита 10% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів.

Раніше Китай прийняв рішення ввести 25-відсоткове ввізне мито на 659 найменувань товарів, що імпортуються з США на суму близько 50 мільярдів доларів в рамках дзеркального відповіді на введені раніше мита США.