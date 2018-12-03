В Китае полиция задержала двоих подозреваемых после смерти инспектора по вопросам загрязнения

Фото: Китай (flickr.com/Philip Jägenstedt)

Китайская полиция задержала двух человек в провинции Чжэцзян

Китайская полиция задержала двоих человек в провинции Чжэцзян в Восточном Китае после смерти инспектора, изучающего экологические нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, инспектор Чэнь Бэн был частью команды по обеспечению соблюдения, организованной окружением и полицейскими бюро в городе Венлинг. Он расследовал инцидент с загрязнением.

Китай традиционно боролся за то, чтобы его экологическая политика была должным образом реализована на всех уровнях.

Также Пекин стремился укрепить свои традиционно слабые и неукомплектованные экологические бюро и повысить наказание для фирм, которые отказываются сотрудничать с инспекторами-визитерами.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Китая с 31 декабря 2018 вводят усиленный запрет на импорт 32 типов твердых отходов.

Данное решение было принято Министерством экологии и окружающей среды, Министерством торговли и Национальной комиссией по развитию и реформам. Они сообщили, что запрет касается 32 типов твердых отходов, среди которых оборудование, корабли, автозапчасти, лом из нержавеющей стали, титана и дерева.