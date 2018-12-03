У Китаї поліція затримала двох підозрюваних після смерті інспектора з питань забруднення

Фото: Китай (flickr.com/Philip Jägenstedt)

Китайська поліція затримала двох осіб в провінції Чжецзян

Китайська поліція затримала двох осіб у провінції Чжецзян в Східному Китаї після смерті інспектора, що вивчає екологічні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, інспектор Чень Бен був частиною команди по забезпеченню дотримання, організованою оточенням і поліцейськими бюро в місті Венлінг. Він розслідував інцидент із забрудненням.

Китай традиційно боровся за те, щоб його екологічна політика була належним чином реалізована на всіх рівнях.

Також Пекін прагнув зміцнити свої традиційно слабкі і неукомплектовані екологічні бюро і підвищити покарання для фірм, які відмовляються співпрацювати з інспекторами-візитерами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Китаю з 31 грудня 2018 вводить посилену заборону на імпорт 32 типів твердих відходів.

Дане рішення було прийнято Міністерством екології та навколишнього середовища, Міністерством торгівлі та Національною комісією з розвитку і реформ. Вони повідомили, що заборона стосується 32 типів твердих відходів, серед яких обладнання, кораблі, автозапчастини, лом нержавіючої сталі, титану та дерева.