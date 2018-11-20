Китай ужесточил запрет на импорт твердых отходов

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До конца 2019 году Китай планирует отказаться от импорта всех твердых металлов

Власти Китая с 31 декабря 2018 вводят усиленный запрет на импорт 32 типов твердых отходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Решение было принято Министерством экологии и окружающей среды, Министерством торговли и Национальной комиссией по развитию и реформам. Они сообщили, что запрет касается 32 типов твердых отходов, среди которых оборудование, корабли, автозапчасти, лом из нержавеющей стали, титана и дерева.

Сообщается, что за 10 месяцев 2018 года импорт отходов в Китае значительно снизился из-за активизации правительства по запрету импорта. Власть планирует поэтапно остановить весь импорт этих ресурсов до конца 2019 года с учетом граждан к озеленению Китая. Исключением станут только те ресурсы, которые невозможно заменить.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае пообещали увеличить объем импорта на фоне торгового спора с США. По словам лидера Китая Си Цзиньпина, он ожидает, что в следующие 15 лет Китай импортирует товары стоимостью 30 триллионов долларов и услуги стоимостью 10 триллионов долларов.