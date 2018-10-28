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В Ефіопії в результаті аварії загинуло 18 осіб

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 05:47
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також в ДТП постраждали 12 людей

Кількість загиблих у суботу в результаті зіткнення автобуса з військовою вантажівкою на півночі Ефіопії склало 18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Як повідомляється, ще 12 людей постраждали. Аварія сталася в регіоні Амхара.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Нагадаємо, на півночі Греції в результаті автомобільної аварії, яка сталася 13 жовтня, загинули 11 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, аварія сталася вранці біля міста Кавала. Автомобіль, який прямував в місто Салоніки, зіткнувся з вантажівкою і запалав. Всі пасажири і водій автомобіля загинули. Водій вантажівки отримав травми, йому надають медичну допомогу.

Крім того, правоохоронці вважають, що 10 загиблих в аварії були мігрантами, які прибули до Греції з Туреччини. На думку поліції, одинадцятий загиблий, який був водієм автомобіля, займався контрабандою мігрантів.

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