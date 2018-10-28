У Китаї пасажирський автобус впав у річку, є загиблі

Фото: пасажирський автобус впав у річку (news cn)

Рятувальники дістали з річки тіла 2 людей

У китайському місті Чунцін, що на південному заході країни, пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового мосту та потонув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, інцидент стався близько 10:00 за місцевим часом. Автобус злетів з мосту після зіткнення з автомобілем, який їхав на зустріч по мосту з чотирма смугами.

Зазначається, що зараз невідомо скільки пасажирів перебувало в автобусі на момент інциденту, але відомо, що рятувальники дістали з річки тіла 2 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ефіопії внаслідок зіткнення автобуса з військовою вантажівкою загинули 18 людей, ще 12 людей постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі Греції в результаті автомобільної аварії, яка сталася 13 жовтня, загинули 11 осіб. Аварія сталася вранці біля міста Кавала. Автомобіль, який прямував в місто Салоніки, зіткнувся з вантажівкою і запалав. Всі пасажири і водій автомобіля загинули. Водій вантажівки отримав травми.